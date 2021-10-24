Англия

Менеджер "красных дьяволов" оценил команду соперника перед матчем.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о предстоящем поединке с Ливерпулем в 9-м туре АПЛ.

"Я всегда поддерживаю Криштиану во всех соревнованиях, он – уникальный. У него фантастические показатели результативности, и он продолжает забивать. Но и Салах сейчас находится в ударе, мы понимаем, что против него нужно действовать в защите на максимуме.

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Я – большой поклонник их линии нападения уже многие годы, с Фирмино и Мане, а теперь еще и Жотой. Таких игроков всегда нужно держать в поле зрения и сохранять концентрацию на протяжении 95 минут, чтобы сохранить ворота сухими", – приводит слова Солскьяера BBC.

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится на Олд Траффорд в воскресенье, 24 октября, и начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.