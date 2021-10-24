Германия

Менеджер "красных" поделился мнением о лидерах команд.

Главный тренер Юрген Клопп оценил нападающих Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду накануне очной встречи Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

"Зачем сравнивать Криштиану Роналду и Мо Салаха? Очевидно, они – игроки мирового класса.

Скажу, что левая нога Роналду не так плоха, но у Салаха левая – наверное, лучше. Возможно, Роналду в воздухе немного лучше, и правая нога тоже лучше. Но, если брать скорость, то они оба достаточно быстры и жаждут забивать голы, вот так все и обстоит", – приводит слова Клоппа BBC.

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В текущем сезоне АПЛ Салах провел 8 матчей, отличившись семью голами и четырьмя ассистами, а в активе Роналду имеется 5 матчей и 3 гола.

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится на Олд Траффорд в воскресенье, 24 октября, и начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.