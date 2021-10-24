Англия

"Ириски" хотят подписать хавбека в январе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может стать игроком Эвертона в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Английский хавбек недоволен отсутствием игровой практики в МЮ, чем и хотят воспользоваться "ириски". В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Вест Хэм и Ньюкасл.

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Действующий контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон также заинтересован в подписании полузащитника Бетиса Набиля Фекира.