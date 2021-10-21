Five O'Clock

Футболист Манчестер Юнайтед в материале The Players' Tribune рассказал о том, как ему удалось выйти из кризиса и перезапустить свою карьеру игрока.

Это история обо мне, но на самом деле – она о моем брате Лу. Без него я бы ничего не достиг. Ни за что. Ну, без него и без его двух белых досок, но об этом позже. Давайте сначала поговорим о неудачах.

Два месяца назад я сгорал от нетерпения. Болельщики вернулись на Олд Траффорд. Я был полностью поглощен предсезонной подготовкой. Оле был мной доволен. Я не мог дождаться старта АПЛ.

Но за неделю до нашей первой игры я сдал положительный тест на коронавирус. Десять дней на самоизоляции. Кранты.

Но поверьте, это было даже не самое худшее, что случилось со мной прошлым летом. В июне мне казалось, что я заслужил оказаться в финальной заявке на Евро. Конечно, я с уважением отнесся к решению Гарета, но когда я позвонил брату… я расплакался. Лу тоже расплакался.

Два года назад я был бы раздавлен этой новостью. Но сейчас я, к счастью, нахожусь в лучшей ситуации.

Когда ребята проводили стартовый матч, я не собирался сидеть и ныть. Да, я не играл, но болельщиком то я оставался. Я надел футболку – поскольку я дружу с Деком, то на футболке было написано "Райс 4" – и пошел в паб с Лу и друзьями. Там ходил парень с попугаем на плече – откуда он взялся? Вдруг попугай садится ко мне на плечо, и мы вместе смотрим, как наши обыгрывают Хорватию. Какой прекрасный день!

Дам совет всем игрокам. Сходите хоть раз в жизни в паб с болельщиками. Вы увидите все с другой стороны.



Да, мне нравится смотреть за игрой команды, но самому выходить на поле за Англию – это невероятное ощущение. Каждый раз, надевая футболку сборной, я на седьмом небе от счастья.

Я был очень рад позвонить семье в сентябре и сказать, что меня снова вызвали в сборную. А потом опять на матчи с Андоррой и Венгрией… Не могу это даже описать. Скажу просто, что рад вернуться!

Быть частью той команды на Евро было бы незабываемым событием, особенно учитывая результаты и то, как они изменили и сплотили ребят. Конечно, я хотел бы оказаться в финальной заявке. Но можно посмотреть на это с другой стороны.

В ноябре 2020-го я даже и близко не попадал в состав. Я даже не думал об этом. Поэтому я был очень рад, когда получил вызов в марте. Для меня было хорошо уже просто находиться в команде.

Нужно помнить, с чего все началось. Нужно понимать, что я был на дне.

Полуфинал чемпионата мира в 2018 году был одним из лучших моментов в моей карьере.

Помните ту песню? "Э-эй, Англия в России… э-эй, выпьет вашу водку… э-эй, Англия дойдет до конца!" Фантастика.

Но позже, когда начался сезон-2018/19, я получил травму паха. Остеомиелит. Серьезный.

Я всегда бегал по 12-13 километров за матч. Это тяжело, но я всегда мог себя заставить. В этот раз все было по-другому. Я не мог продолжать. После нескольких матчей я просто остановился. Не мог ни играть, ни тренироваться. Мое тело просто переутомилось. Все начало рушиться, когда я уже находился так высоко.

Тренером Манчестер Юнайтед тогда был Жозе Моуриньо… и он не любит травмированных игроков. Он ничего не хотел слышать.

Я спрашивал: "Босс, это же не моя вина?"

Нужно сказать, что у нас с Жозе в целом были хорошие отношения. Он хорошо ко мне относился. До этой травмы он доверял мне, выпускал на важные матчи. Мы выигрывали турниры, он сделал меня победителем. Он действительно может открыть это в тебе.

Он также любил лично общаться с игроками. Иногда я брал телефон и видел сообщения от него. Просто так, без причины. Поначалу мне это казалось странным.

Он звонил и спрашивал: "Эй, Джесси, что делаешь?"

Я отвечал: "Э-э, ничего, телевизор смотрю… (неловкая пауза)… а вы?"

Ахахах!

Мне было смешно. Но, если честно, так он показывал, как переживает за нас.

Что касается травм, то тут он ничего не хотел слышать.

В такой ситуации я не мог вернуться на прежний уровень. Мне было тяжело и психологически, и физически. Также проблемы были дома с мамой, которая боролась с депрессией. Это тоже на меня повлияло. Это ведь мама.

Из-за отсутствия игровой практики все было еще хуже. И когда я вернулся на поле, когда я уже восстановился… это был не я. Мои родные приходили на матчи, но они даже не могли смотреть на меня. Они говорили: "Это не ты. Ты не похож на себя". Матчи пролетали мимо меня, словно я был призраком.

Как-то ко мне перед матчем подошел Бруну Фернандеш и сказал: "Сегодня я хочу увидеть того Джесси Лингарда, которого я знаю".

У меня лишь крутилось в голове: "Я не могу, дружище, потому что это не я!"

Я люблю футбол. Больше всего в жизни. Но бывали моменты, когда я думал, что больше уже не могу.

Все свободное время дома я проводил просто в телефоне. Прилип лицом к экрану. Во время разговора с кем-то я лишь кивал в ответ и даже не слушал. Я держал все в себе – все эмоции и весь негатив.

Я стал мишенью для СМИ. Меня начали дразнить.

Так продолжалось весь сезон и большую часть следующего. За полтора года я опустился с вершины на дно. Я был опустошен.

Вдруг я получил шанс нажать кнопку перезагрузки. Здесь и начинается история моего брата Лу.

Мы всегда тесно общались, и он присматривал за мной, как это обычно делает старший брат. Он увидел мой потенциал в очень раннем возрасте и всегда давал советы, мотивировал. Но в тот период моей жизни, он по-настоящему взял все на себя. Лу никогда не списывал меня.

Во время локдауна, когда мне было тяжело, он присылал мне нарезки с моими действиями. Когда я забивал голы, играл на чемпионате мира, держал в руках трофеи. Он писал: "Смотри, как ты умеешь. Верь в себя. Ты – классный игрок".

Он меня просто атаковал сообщениями. Скоро их стало так много, что я начал ему верить. Может я действительно хороший игрок?

Я поддерживал форму во время локдауна, а он присылал мне задания. Он даже присылал мне свои показатели, хотел превзойти меня. (Извини, бро, этого никогда не случится. Ахах!)

Именно он сказал мне: "Если ты уйдешь в аренду, у тебя все получится!"

Наконец я набрался смелости поговорить с Оле и ребятами в Юнайтед и рассказать, через что мне пришлось пройти. Было нелегко, но Оле не просто тренер, он – друг. Я знаю его всю жизнь. При нем я дебютировал за резервную команду много лет назад. Он всегда говорил: "Если тебе что-то понадобится, всегда обращайся".

Когда я ему обо всем рассказал, он ответил: "Жаль, что ты не пришел ко мне раньше".

После его слов я подумал: "Почему же я ничего не говорил раньше?" Я думал, что справлюсь сам, но не мог. Всем нужна помощь.

Это было в середине прошлого сезона. Оле хотел, чтобы я остался в Юнайтед до конца сезона и помог команде, но он также понимал, что аренда пойдет мне на пользу. Мне нужно было регулярно играть. Мне нужно было сменить обстановку. Мне просто нужен был клуб, который поверит в меня.

День закрытия трансферного окна был просто сумасшедшим. Мы лишь мельком услышали об интересе со стороны Вест Хэма, и для оформления сделки практически не оставалось времени. Сначала мы согласовали аренду… потом сделка сорвалась… затем мы снова договорились. Я переживал целый спектр эмоций.

Когда переход все же оформили, мне не терпелось начать все заново. Мне нужно было успеть пройти медосмотр вовремя, чтобы сыграть против Ливерпуля спустя два дня после перехода. Мне настолько не терпелось.

Я сразу почувствовал себя в своей тарелке. В Вест Хэме отличные ребята. Они мне помогли легко закрепиться.

В первый день я сразу попросил добавить меня в командный чат. Дек, Фреддо, Аарон, Нобс. Они все гонялись друг за другом.

Фреддо – это Райан Фредерикс – подходил ко мне перед тренировкой и говорил: "Пфффф, посмотри, что ты наделал".

"Что? Что я сделал? Он просто пугает меня, правда?"

Он ходил так весь день, пока ты не начинал сдаваться: "Эй, что же я сделал?". И тогда ты понимал, что он просто прикалывается.

Был еще Марк Нобл. Сейчас расскажу про Нобса. Он любит пошутить, ну, или ему так кажется. Он начал дразнить меня после того, как тренер назвал меня "звездным мальчиком".

Мы играли в квадрат, и мяч вышел. Я коснулся его последним, но Дэвид Мойес начал: "Нет, нет, Джесси не пойдет в середину, он – наш "звездный мальчик". После этого Нобс от меня не отставал.

Если серьезно, он взял меня под свое крыло и объяснил, как все обстоит в Вест Хэме. Помню, на одной из первых выездных игр он подвозил меня до аэропорта. Я сидел сзади, а спереди – он и Аарон Крессвелл.

Я сразу уткнулся в телефон, по привычке. Но ему это не понравилось. Он повернулся и сказал: "Эй, никаких телефонов! Мы разговариваем". Я такой: "Окей… ладно".

В самолете я обычно надевал наушники и слушал музыку, но Нобс и остальные ребята не разрешили мне.

В Вест Хэме так было во всем, все разговаривали друг с другом. Никаких телефонов и соцсетей. Никаких кивков. Если мы обедали в отеле, то оставались за столом и беседовали часами. Это помогало команде, но также очень помогло лично мне.

Изменилось и кое-что другое… это все благодаря Лу. Когда мы переехали в Лондон, первым делом он установил в квартире две белых доски. Я не мог понять, что он делает.

Он говорит: "Одна доска для твоих целей, другая – для мотивации. Бум. Бум".

На левой доске записывались голы, ассисты, километры, удары, обводки и все остальное. На правой – мотивирующие вещи: ключевые слова, цитаты, все, что помогало мне поднять дух.

Он записал несколько целей до первого международного перерыва: четыре гола, два ассиста.

Я говорю ему: "Не, запиши голов восемь-девять".

Он такой: "Бро, если слишком завысишь планку, ничего не получится".

Мы остановились на четырех голах и двух ассистах. Я выполнил обе задачи.

Тогда Лу говорит: "Хорошо, шесть голов, четыре ассиста". Это тоже. Галочка, галочка.

Цитаты тоже хорошо работали. Моя мотивация была выше крыши. Все необходимое для меня было на тех двух досках.

Не совсем все… нам пришлось добавить "Игрок месяца" и "Гол месяца".

Когда меня впервые номинировали на звание лучшего игрока в феврале, мы подумали: "Что ж, эээ, нужно записать на доску".

Затем у меня было три номинации подряд – в феврале, марте и апреле. Я и раньше попадал в число номинантов, но никогда не получал награду. Я был очень близко в марте, но Келечи Ихеаначо оформил хэт-трик и опередил меня. Если честно, думаю, он заслужил.

В апреле я уже забыл об этом (честно). Тогда я получил голосовое сообщение от работника пресс-службы Вест Хэма, он сказал: "Ты получил награды "Игрок месяца"… и "Гол месяца".

Я сразу позвонил Лу. До меня не дошло, пока я не сказал родным и не увидел их реакцию. Вау, наверное, это действительно серьезно.

Вернемся к доскам. Галочка, галочка.

После этого Бруну Фернандеш в интервью назвал меня лучшим игроком в АПЛ. Меня!! Можете поверить? Это сказал Бруну!

Бруну меня очень любит. Он писал слова поддержки на протяжении всей моей аренды. Получить поддержку от игрока такого уровня – невероятно.

Тогда Лу сказал, что, наверное, я переусердствовал. Ахахах!

Но я не переусердствовал. В Вест Хэме я показал, каким могу быть игроком, если у меня все идет хорошо. Это была улучшенная версия старого Джесси Лингарда. Джесси 2.0.

Когда я вернулся в Юнайтед, то почувствовал себя другим человеком. Я стал более зрелым, более уверенным в себе. Теперь я беру на себя больше ответственности. По правде говоря, я должен отдать должное Дэвиду Мойесу и ребятам из Вест Хэма за это. Спасибо за все, парни!

Я многого ждал от этого сезона. Это может показаться смешным. Я всю жизнь находился в клубе, но я правда хотел показать все, на что способен.

Я не хочу быть игроком, который может показывать классную игру на протяжении недели или месяца. Я хочу показать, сколько голов и ассистов у меня может быть, если проведу более 30 матчей за сезон.

То же самое касается и сборной Англии. Я очень горд вернуться в команду после всего, через что мне пришлось пройти. Забить два гола в ворота Андорры… Честно, меня переполняли эмоции.

Но я хочу большего. Без карантинов, травм и перерывов. Давайте посмотрим, что готов предложить Джесси 2.0.

Для меня это действительно кажется новым стартом. И для нас, потому что Лу все еще остается моим личным тренером, мотиватором и всем, чем угодно. Он будет со мной всегда.

Спасибо, брат, что помогаешь мне.

Мы вытерли доски, давай продолжать! У нас впереди есть новые цели.

Джесси Лингард

The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара