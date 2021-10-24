Англия

Итальянские клубы хотят подписать хавбека Тоттенхэма.

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс попал в сферу интересов Интера и Ромы, сообщает издание The Times.

Уинкс недоволен своим положением в Тоттенхэме и хотел бы покинуть клуб в январе. Интер и Рома следят за ситуацией с хавбеком и попытаются арендовать его в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Уинкса с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 6 поединков в футболке "шпор", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер может подписать нападающего Наполи Лоренцо Инсинье.