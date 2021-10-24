Итальянские клубы хотят подписать хавбека Тоттенхэма.
Гарри Уинкс, Getty Images
24 октября 2021, 14:09
Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс попал в сферу интересов Интера и Ромы, сообщает издание The Times.
Уинкс недоволен своим положением в Тоттенхэме и хотел бы покинуть клуб в январе. Интер и Рома следят за ситуацией с хавбеком и попытаются арендовать его в зимнее трансферное окно.
Действующий контракт Уинкса с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 6 поединков в футболке "шпор", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер может подписать нападающего Наполи Лоренцо Инсинье.