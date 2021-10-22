Италия

Полузащитник останется в стане "нерадзурри".

Интер не прекращает работу над сохранением своих ведущих футболистов, обсуждая новый контракт с Николо Бареллой.

Как сообщает издание Calciomercato, "нерадзурри" находятся на завершающей стадии переговоров с итальянским полузащитником.

В текущем сезоне футболист провел девять поединков в футболке Интера, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Действующий контракт Бареллы с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что Интер также обсуждает новые сделки еще с двумя лидерами команды — Миланом Шкриниаром и Марцело Брозовичем.