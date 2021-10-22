Английский защитник может сменить клубную прописку.
Крис Смоллинг, getty images
22 октября 2021, 18:56
Рома провести некоторые кадровые перестановки в ближайшее трансферное окно и рассматривает варианты продажи.
Как сообщает издание Calciomercato, римляне собираются расстаться с английский защитником Крисом Смоллингом. На вырученные средства Рома хочет провести усиление состава.
В нынешнем сезоне футболист провел за Рому шесть игр во всех турнирах, в которых сумел отличиться голом.
Напомним, что на данный момент Крис Смоллинг восстанавливается после повреждения бедра.