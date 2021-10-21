Италия

Футболист еще не продлил контракт с Наполи.

Вингер итальянского Наполи Лоренцо Инсинье летом может перейти в миланский Интер.

Агент Инсинье Винченцо Писакане встретился с представителями миланского клуба и, как сообщает La Gazzetta dello Sport, поговорил о возможном переходе.

Хотя сам агент не стал раскрывать подробностей сделки. Наполи предложил Инсинье новый контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро.

Ни футболист, ни его агент не дали ответа на предложение неаполитанцев. Нынешнее соглашение итальянца с клубом истекает летом 2022 года.

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