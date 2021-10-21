Футболист еще не продлил контракт с Наполи.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
21 октября 2021, 16:55
Вингер итальянского Наполи Лоренцо Инсинье летом может перейти в миланский Интер.
Агент Инсинье Винченцо Писакане встретился с представителями миланского клуба и, как сообщает La Gazzetta dello Sport, поговорил о возможном переходе.
Хотя сам агент не стал раскрывать подробностей сделки. Наполи предложил Инсинье новый контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро.
Ни футболист, ни его агент не дали ответа на предложение неаполитанцев. Нынешнее соглашение итальянца с клубом истекает летом 2022 года.
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