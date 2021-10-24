Англия

"Канониры" хотят заполучить хавбека Лейпцига.

Полузащитник Лейпцига Кристофер Нкунку попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Calcio Mercato.

"Канониры" хотят укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать французского футболиста. Лондонский клуб уже хотел подписать хавбека в 2019 году, но тогда его попытки завершились неудачей.

Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 13 поединков в футболке "быков", отличившись девятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в аренде нападающего Реал Гарета Бэйла.