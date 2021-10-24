Немецкий тренер дал комментарий после матча против "красных дьяволов".
Юрген Клопп, getty images
24 октября 2021, 23:15
"Что я могу сказать? Я ожидал этого? Нет. То, что мы сделали в последней трети, было безумием. Прессинговали высоко, выигрывали мячи, забивали прекрасные голы. Я сказал им в перерыве играть лучше. Мы начали невероятно хорошо и остановились. Мы контролировали игру после пятого гола, думали не о том, чтобы забивать больше, просто пытались обойтись без травм.
Игроки добавили главу в историю. Это особенный матч, но мы не празднуем как сумасшедшие. Мы с уважением относимся к сопернику, нам иногда везло, Юнайтед сейчас не в лучшем состоянии.
Салах? Он наслаждается своим футболом, пусть это будет продолжаться.
Я анализирую игры, мы можем играть лучше футбол и нужно больше концентрироваться. 5:0, я очень счастлив, это исключительный результат. Абсолютно выдающийся.
У меня в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня мы победили, поэтому пьем пиво по дороге домой", — приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.