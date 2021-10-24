Англия

Немецкий тренер дал комментарий после матча против "красных дьяволов".

"Что я могу сказать? Я ожидал этого? Нет. То, что мы сделали в последней трети, было безумием. Прессинговали высоко, выигрывали мячи, забивали прекрасные голы. Я сказал им в перерыве играть лучше. Мы начали невероятно хорошо и остановились. Мы контролировали игру после пятого гола, думали не о том, чтобы забивать больше, просто пытались обойтись без травм.

Игроки добавили главу в историю. Это особенный матч, но мы не празднуем как сумасшедшие. Мы с уважением относимся к сопернику, нам иногда везло, Юнайтед сейчас не в лучшем состоянии.

Салах? Он наслаждается своим футболом, пусть это будет продолжаться.

Я анализирую игры, мы можем играть лучше футбол и нужно больше концентрироваться. 5:0, я очень счастлив, это исключительный результат. Абсолютно выдающийся.

У меня в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня мы победили, поэтому пьем пиво по дороге домой", — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.