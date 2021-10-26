Англия

Лондонский клуб совершил рекордное для себя подписание.

Джек Уилшир, Айзек Хейден, Войцех Щесны, Франсис Коклен, Серж Гнабри, Эмиль Смит-Роу, Руй Фонте — этот перечень достаточно известных имен футболистов современности, которых объединяет между собой факт прохождения через академию лондонского Арсенала.

"Канониры" стараются активно привлекать собственных воспитанников к игре за основную команду на разных этапах их карьеры, поэтому практически каждый выходец из лондонской футбольной школы, так или иначе, получит хотя бы один шанс запомниться болельщикам клуба.

Зейн Али Салман. На всякий случай, стоит записать себе в отдаленные участки памяти и это имя, так как сейчас этому мальчику, уже успевшему стать звездой Instagram из-за своих неординарных навыков, только исполнилось пять лет, но Арсенал уже принял его в свои ряды.

Очевидно, что без определенных оговорок этот процесс не обошелся. Из-за столь юного возраста Салман не может официально поступить в футбольную академию Арсенала, поэтому его перевели в так называемую "предакадемию", или, проще говоря, футбольные "ясли". Впрочем, периодически работать в одной группе с более старшими подрастающими футболистами это не должно ему помешать.

"Зейн начал показывать свои качества с малых лет. У него невероятный баланс тела, как для своего возраста, и мне кажется, что это было заметно с тех пор, как он начал делать свои первые шаги.

Я помню тот день, когда он родился. Медсестра положила его на грудь, и он поднял голову, чтобы осмотреться", — признался в интервью BBC отец начинающего спортсмена.

Поспорить с членом семьи Салман сложно, так как будет достаточно взглянуть на пример контроля мяча "маленького Месси", как уже успели прозвать Зейна в академии, чтобы все понять самому (спарринг-партнеру 10 лет, как гласит подпись к видео).



"Мы дали ему шанс поиграть с детьми своего возраста. Он был лучше их всех! Он был быстрее, забивал голы, играл в пас явно не на свой возраст. Тогда я и подошел к его отцу с предложением попробовать поднять планку. Он сказал мне: "Почему бы и нет?"", — признается первый тренер Зейна Остин Шофилд.

Так уж получилось, что именно во время первых проб пера подрастающего футболиста за матчами его возрастной группы наблюдал скаут Арсенала по академии Стивен Динс.

"Я помню, как пришел на игру, и увидел Зейна в деле. Он делал то, что при мне не делал ни один игрок из его возрастной группы до этого. Я набрал своего коллегу — мне просто надо было удостовериться в том, что ему действительно четыре года.

Информация была подтверждена, но я все равно не мог в это поверить. Затем, еще неоднократно мы встречались с его родителями для проведения переговоров о дальнейшем будущем их сына. Я также привел его на несколько тренировок в старшей группе.

Именно поэтому я могу утверждать, что это приглашение было точно не спонтанным решением клуба".

Очевидно, что в столь юном возрасте Салман стал наиболее молодым новобранцем Арсенала за всю историю клуба. Как признается сам Зейн, "канониры" — "его любимая команда". Тут можно было бы дописать "с детства", но куда?!

Стоит отметить, что структура академии Арсенала предполагает наличие команд разных возрастов для детей только от 9 лет, поэтому ближайшие четыре года Салман будет находится в Центре развития Западного Лондона — одно из мест, где подрастающее поколение футболистов делает свои первые шаги в мире игры.

Примечательно, что в данной организации тренировки рассчитаны только для детей от 6 до 9 лет.

Как итог, можно утвердительно говорить о имеющемся у Зейна Али Салмана таланте и навыкам работы с мячом уже в немыслимо молодом возрасте, однако теперь его дальнейшая карьера будет всецело зависеть от грамотно построенного процесса подготовки в академии лондонского клуба.