Англия

Похоже, норвежский специалист продолжит работать с первой командой "красных дьяволов".

Оле-Гуннар Солскьяер может продолжить свою деятельность на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, несмотря на неудовлетворительные результаты, которые демонстрируют его подопечные в последнее время.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, норвежский специалист сегодня, 26 октября, в штатном режиме присутствовал на тренировочной сессии первой команды манкунианцев в Каррингтоне (поселок в районе Траффорда).

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Сам Оле-Гуннар понимает, что большая часть "верхушки" Манчестер Юнайтед, включая сэра Алекса Фергюсона, по-прежнему хочет дать ему еще один шанс на исправление ситуации.

Ранее появлялась информация, что руководство "красных дьяволов" сейчас не собирается отправлять в отставку Солскьяера.

В ближайших матчах МЮ сыграет против Тоттенхэма (30 октября) и Манчестер Сити (6 ноября) в АПЛ, а между этими играми будет встреча Лиги чемпионов против Аталанты (2 ноября).

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