Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ Арсенал уверенно разобрался с Астон Виллой, Челси поиздевался над Норвичем (18+), Эвертон безвольно уступил Уотфорду, Вест Хэм минимально обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби, а Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля на Олд Траффорд (18+).

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в девятом туре чемпионата Англии сезона-2021/22 — пока что самом результативном в текущем сезоне (40 голов).

В минувшую пятницу 72-й день рождения Арсена Венгера совпал с поединком Арсенала против Астон Виллы на Эмирейтс Стэдиум. Бирмингемцы — традиционно непростой соперник для Микеля Артеты, которому до старта минувшего тура ни разу не удавалось его обыграть (3 поражения). Благо для испанского специалиста, данная неутешительная тенденция наконец-то прервалась, при этом его команда продемонстрировала пока что лучшую свою игру в текущем сезоне даже на фоне победы над Тоттенхэмом в дерби Северного Лондона.

Будем откровенны, сегодняшняя Астон Вила пребывает далеко не в самом лучшем расположении сил и духа, однако и последние две встречи Арсенала против Брайтона и Кристал Пэлас хоть и закончились вничью, лично я записываю их в разряд провальных даже не из-за итоговых результатов, а из-за отсутствия внятной концепции игры.

А вот против Астон Виллы тренерский штаб Микеля Артеты показал именно то, что болельщики ждут от "нового проекта" Арсенала, о котором так часто говорил испанский специалист. "Канониры" действительно и без каких-либо шуток доминировали над соперником, при этом задействовали качественный прессинг, контролировали мяч и не бросили играть после одного забитого гола.

Учитывая совсем недавний опыт, когда в сторону Арсенала сыпалось много лестных отзывов после дерби Северного Лондона, но после этого мы вновь увидели невнятную игру, перехваливать подопечных Артеты пока несильно хочется. Но факт остается фактом: Арсенал идет на серии без поражений из шести матчей кряду, четыре из которых — победы, а Астон Вилла сейчас продолжает пожинать свои не самые свежие плоды из решения абсолютно никак не инвестировать в центр обороны в летнее трансферное окно. И если бы Букайо Сака забивал стопроцентные моменты, то итоговый счет в пользу "канониров" мог быть более неприличным, чем 3:1.

Арсенал — Астон Вилла 3:1

Голы: Партей, 23, Обамеянг, 45+5, Смит-Роу, 56 — Рэмзи, 82

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тавареш — Сака, Смит-Роу, Партей, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73) — Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90+1).

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Туанзебе (Бэйли, 46), Конса, Таргетт — Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 68), Дуглас Луис — Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.

Предупреждения: Локонга, Обамеянг — Уоткинс, Мингс, МакГинн, Таргетт, Луис

Кто бы мог подумать, что тандем Вест Хэма и Дэвида Мойеса станет настолько успешным? По итогам прошлой кампании шотландский специалист вывел "молотобойцев" в групповой этап Лиги Европы, а результаты в нынешнем сезоне показывают, что то всё не было какой-то случайностью. На этот раз жертвой Вест Хэма стал другой лондонский коллектив — Тоттенхэм, который при Нуну Эшпириту Санту больше разочаровывает, чем радует.

Очень сильно удивляется послематчевое интервью наставника "шпор", в котором он заявил, что его команда выглядела лучше, чем коллектив Мойеса, несмотря на минимальное поражение: "По правде говоря, мы были лучшей командой на поле. Мы контролировали игру и создавали моменты. Вест Хэм — хорошая команда, но они лишь контратаковали, а мы вели игру и показывали интересный футбол".

При всем уважении к Нуну, но мы с ним, похоже, смотрели абсолютно два разных матчах. Но даже если так, то давайте банально обратимся к статистике: xG — в пользу Вест Хэма, а Тоттенхэм не наиграл даже на один гол (1.73-0.67), количество ударов — в пользу Вест Хэма (13-7, 4-4 — в створ). Единственное, в чем у "шпор" действительно было заметное преимущество, — это владение мячом и количество передач, но это никак не демонстрирует то, что твоя команда играла лучше или хуже.

При Дэвиде Мойесе главная сила "молотобойцев" — это качественные контратаки и стандартные положения (второе, к слову, и стало причиной единственного пропущенного мяча Уго Льорисом), а если твоя команда не может никак конвертировать преимущество во владении мячом в забитые мячи — грош цена такому "преимуществу" и большие вопросы к созидательной работе. Абсолютно заслуженные три очка для Вест Хэма, который был лучше соперника и, помимо этого, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице — в зону Лиги чемпионов.

Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0

Гол: Антонио, 72

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84) — Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп — Сон Хын Мин, Кейн, Лукас Моура (Бергвейн, 90).

Предупреждения: Соучек, Огбонна — Ромеро.

Казалось, что после провальной концовки против Лестера в прошлом туре Премьер-лиги падать ниже уже некуда, но Манчестер Юнайтед справился с задачей и доказал обратное. Каждую неделю мы перемываем кости и говорим об одних и тех же проблемах манкунианцев, но воз и ныне там. Уже не спасает МЮ даже индивидуальное мастерство. Да и о каком индивидуальном мастерстве может идти речь, когда у соперника в составе есть такой феноменальный парень, как Мо Салах?

Выключить матч Манчестер Юнайтед и Ливерпуля хотелось уже после первого тайма, но все-таки была какая-то надежда на магический "Ферги тайм" и возвращение хотя бы малейшей интриги во второй половине встречи, однако чем "красные дьяволы" и их тренерский штаб занимались в перерыве — огромный вопрос. Истерика Криштиану Роналду, нелепейшее удаление вышедшего на поле Поля Погба после 15 проведенных минут на поле, в результате которого Наби Кейта унесли на носилках... И негодование болельщиков Ливерпуля понять можно — гвинейский хавбек только начал набирать оптимальные кондиции и форму времен Лейпцига, но в итоге, похоже, вновь выбыл из строя на неопределенный срок.

Оборонительные действия Манчестер Юнайтед — отдельный разговор. Казалось, что Ливерпуль мог забить хоть 10, хоть 20, хоть 30 голов в ворота Давида де Хеа, но тренерский штаб Оле-Гуннара никак не реагировал, а Юрген Клопп — решил не унижать соперника прям до такой степени. И я не верю, что Люк Шоу и Гарри Магуайр могут настолько сильно деградировать после Евро-2020. Не верю так же и в то, что фееривший в Дортмунде Джейдон Санчо стал откровенным "флопом" в Манчестер Юнайтед. Скорее всего, кое-кто не может найти правильных подход. Этот кое-кто — мистер Оле.

В послематчевом интервью норвежский специалист заявил, что полностью доволен своим тренерским штабом, а вся вина лежит на его плечах. И тут есть два варианта: либо Оле никак не прислушался к подсказкам своих коллег (в очередной раз), либо этих подсказок от них и не было вовсе. В обоих случаях результат должен быть один — изменения на тренерском мостике. Или Солскьяер должен провести кадровую чистку в своем штабе, либо руководство Манчестер Юнайтед должно поблагодарить норвежца за проделанную работу и назначить нового главного тренера. 0:5 на Олд Траффорд — это уже слишком, особенно на фоне тех ресурсов, которые были предоставлены Оле на построение состава.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5

Голы: Кейта, 6, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.

Манчестер Юнайтед: Де Хея — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62) — Роналду.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах, Фирмино (Мане,75), Жота.

Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Ван-Биссака, Магуайр, Фернандеш.

Удаление: Погба, 60.

Кристал Пэлас упустил победу над Ньюкаслом. После безголевого первого тайма командам удалось обменяться забитыми мячами во втором тайме, однако выявить сильнейшего в итоге так и не удалось. Сперва Бентеке вывел "орлов" вперед, а затем Уилсон после передачи Эмиля Крафта вернул паритет на табло.

Кристал Пэлас — Ньюкасл 1:1

Голы: Бентеке, 56 — Уилсон, 65

Настоящее издевательство над Норвичем в исполнении игроков Челси. По правде говоря, разбирать тут особо нечего. "Канарейки" полностью посыпались против одного из главных претендентов на титул, пропустив в свои ворота семь (!) безответных мячей. И пусть моментами Тим Крул пропускал далеко не самые очевидные мячи, о чем свидетельствует xG (3.11 — 0.27), однако тотальное преимущество "пенсионеров" было уж слишком очевидным. Отличный матч впервые за долгое время провел Мейсон Маунт, а единственные вопросы к нему могут появиться по поводу качества исполнения пенальти. Но это уже если прям сильно придираться к английскому хавбеку.

Что касается Норвича, не хочется сейчас заглядывать настолько далеко, чтобы не выглядеть по итогу дураком, но, вполне вероятно, мы уже знаем первую команду, которая отправится в Чемпионшип (если, конечно, в ближайшее время в Норвиче что-то кардинально не изменится — как минимум, в атакующей фазе).

Челси – Норвич 7:0

Голы: Маунт, 8, 85 (пен.), 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилвелл, 57, Ааронс, 62 (АГ).

Лидс избежал минимального поражения от Вулверхэмптона. Подопечные Марсело Бьелсы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, однако возвращение на поле Рафиньи все-таки придало команде положительный импульс. "Павлины" доминировали над "волками" по ходу встречи, но даже итоговую ничью удалось добыть только благодаря фолу Нельсона Семеду, который привел к назначенному пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Благо для Лидса, Родриго Морено безошибочно реализовал одиннадцатиметровый, а мы все-таки ждем возвращения Патрика Бамфорда, Калвина Филиппса, Люка Эйлинга и Хуниора Фирпо, чтобы наконец-то увидеть тот самый Лидс в полной боевой готовности.

Лидс — Вулверхэмптон 1:1

Голы: Родриго, 90+3 (пен.) — Хван, 10

Саутгемптон и Бернли не выявили сильнейшего в голевой перестрелке. По ходу встречи команды дважды обменялись забитыми мячами, при чем интересно, что как в стане "святых", так и у "бордовых" по-настоящему сверкали летние новички. За Саутгемптон во втором матче кряду забил арендованный у Челси Армандо Броя, а также выкупленный у того же Челси Валентино Ливраменто. За Бернли, в свою очередь, дубль оформил подписанный у Лиона Максвелл Корне.

Саутгемптон — Бернли 2:2

Голы: Ливраменто, 41, Броя, 50 — Корне, 13, 57

Уотфорд в концовке устроил взбучку обороне Эвертона. Ну Клаудио Раньери! Ну и мастер! В прошлом туре красная сторона Мерсисайда оказалась абсолютно не по зубам "шершням", но в этом туре синяя — более чем. Абсолютно необъяснимо, чем занималась оборона Эвертона в заключительном отрезке противостояния, но Джошуа Кинг и хорошо известный украинским болельщикам Деннис Бонавентуре в последние десять минут матча сделали из нее настоящее посмешище. Итог: волевая и местами сенсационная победа Уотфорда со счетом 5:2. Это АПЛ, детка!

Эвертон — Уотфорд 2:5

Голы: Дэвис, 3, Ришарлисон, 63 — Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Бонавентуре, 90+1.

Манчестер Сити разобрался с Брайтоном. Накануне встречи казалось, что выезд "горожан" к неуступчивым "чайкам" окажется как минимум непростым, но на деле мы лицезрели дежурную победу подопечных Хосепа Гвардиолы. Фактически закрыть все вопросы касательно победителя встречи Сити удалось еще в первом тайме. И это несмотря на недавний выезд в Брюгге в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Брайтон — Манчестер Сити 1:4

Голы: Макаллистер (пен), 81 — Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+4

Брентфорд упустил ничью с Лестером. Подопечные Томаса Франка традиционно были более активными в атакующей фазе (как минимум в первой половине встречи), однако это не принесло им положительного результата по итогам встречи. Решающим стал гол Джеймса Мэддисона на 73-й минуте встречи, который принес в актив подопечных Брендана Роджерса очередные три очка. Нельзя не констатировать факт, что Лестер, похоже, наконец-то окончательно выходит из кризиса, но в следующем туре "лис" ожидает очередной непростой вызов в лице лондонского Арсенала.

Брентфорд — Лестер 1:2

Голы: Занка, 60 — Тилеманс, 14, Мэддисон, 73

Схема: 3-4-1-2

Команда тура: Лукаш Фабиански (Вест Хэм) — Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Эмиль Крафт (Ньюкасл), Занка (Брентфорд) — Мохамед Салах (Ливерпуль), Мейсон Маунт (Челси), Маттео Ковачич (Челси), Максвелл Корне (Бернли) — Фил Фоден (Манчестер Сити) — Эмануэль Деннис Бонавентуре (Уотфорд), Джошуа Кинг (Уотфорд).

Лучший тренер тура: Юрген Клопп (Ливерпуль).

Травмировавшийся Ромелу Лукаку смотрит дома, как Челси забивает Норвичу семь мячей:

Если Чемпионшип и Премьер-лига — игроки в настольный теннис, то Норвич — это шарик.

Заслуживает?

Поль Погба в матче с Ливерпулем:

- Претендент на чемпионство Манчестер Юнайтед — 14 очков.

- Претендент на понижение в классе Арсенал — 14 очков.

Болельщики Манчестер Юнайтед просыпаются и видят, что Оле по-прежнему за рулем их "болида".

Man Utd fans when they wake and find Ole's still at the wheelpic.twitter.com/LIXuXE59k0