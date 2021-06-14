Англия

Football.ua рассказывает про талантливого англичанина, неожиданно ворвавшегося в большой футбол.

Сборная Англии одержала минимальную победу над Хорватией в поединке первого тура группового этапа Евро-2020. По ходу встречи, на 82-й минуте, на поле появился полузащитник Джуд Беллингэм, заменивший нападающего Харри Кейна.

Это исторический для турнира выход игрока на поле, поскольку хавбек стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы, который принял участие в матче финального стадии турнира. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 349 дней.

Также Джуд Беллингэм стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, который играл на крупном международном турнире.

После того, как Англия сыграет свой последний матч группы D против Чехии на Уэмбли 22 июня, команда Трех львов, вероятно, будет отмечать квалификацию в плей-офф Евро-2020.

Футболисты могут даже воспользоваться возможностью, чтобы немного распустить волосы и выпить перед их последней встречей. За исключением непьющих и Джуда Беллингэма. Полузащитнику дортмундской Боруссии запрещено употребление алкоголя, поскольку самому молодому игроку сборной Англии исполнится 18 лет только 29 июня.

В 17 лет он один из самых молодых игроков чемпионата Европы, но никто не может спорить, что он не заслуживает присутствия на турнире.

Беллингэм всегда был впереди всех

Когда ему было всего 14 лет, он играл за молодежную команду Бирмингема до 18 лет, а когда он совершил прорыв в первую команду "синих", он все еще был школьником, зарабатывая всего 145 фунтов стерлингов (205 долларов) в неделю.

Беллингэму было всего 13 лет, когда он дебютировал в сборной Англии до 15 лет. Вместе с ним также играл Джамал Мусиала, который будет представлять Германию на чемпионате Европы этим летом после того, как принял гражданство.

После двух выходов на замену против Турции в конце 2016 года он вернулся в команду через год и был назначен капитаном. Именно тогда он впервые попал в поле зрения Боруссии Дортмунд.

"Он привлек наше внимание как игрок сборной Англии до 15 лет в конце 2017 года, а через три месяца мы снова следили за ним на других международных турнирах. Он произвел на нас отличное впечатление. С тех пор все пошло своим чередом", — рассказал Goal главный скаут Боруссии Дортмунд Маркус Пилава.

После того, как Пилава услышал о впечатляющих международных выступлениях Беллингэма, он решил взглянуть на самого подростка, отправившись посмотреть матч молодежки Бирмингема, где не по годам развитый полузащитник уже руководил игроками на несколько лет старше его.

"Вы не поверите, но когда я впервые увидел его вживую на матче Бирмингема U23, он все еще был относительно худощавым и в лучшем случае физически средним. Но он выделялся не из-за своих физических способностей, а из-за того, что он был капитаном и уже излучал чувство ответственности на поле, что он делает сейчас в Дортмунде.

Другими словами, он взял на себя невероятную ответственность, обладал харизмой и индивидуальностью, был смелым и соответствовал определенным критериям лидерства. У него было чувство, что игра должна быть упорядочена в центре полузащиты. Позже он начал расти еще больше и наращивать мускулы. Сейчас он в отличных кондициях".

Дортмунд пытался подписать Беллингэма, когда ему было 16 лет, еще до того, как он дебютировал в Бирмингеме, но он отказал им, так как хотел прорваться в клуб своего детства, прежде чем двигаться дальше. Барселона и другие? Нет, Бирмингем! Барселона, Бавария и Манчестер Сити также позвонили, но Беллингэму было не до звездных клубов. Он использовал свой шанс на Сент-Эндрюс, задерживаясь допоздна на тренировках и прося своих тренеров пробовать его на разных позициях, чтобы он мог улучшить свое многоборье, а также работал над своими слабыми местами. Когда менеджер Пеп Клотет в конце концов поставил его в старт на матч Кубка Карабао против Портсмута в августе 2019 года, он был готов. Он был не лишним, несмотря на то, что играл бок о бок с игроками, которые вдвое старше его. Он стал самым молодым игроком клуба (16 лет и 38 дней), а месяц спустя побил рекорд самого молодого бомбардира клуба. Майк Доддс является руководителем программы этапа профессионального развития в Бирмингеме и развил талант таких игроков, как Натан Редмонд и Демарай Грей, а также Беллингэм. Он вспоминает, как Беллингэм смог оказать мгновенное влияние благодаря своим способностям и своей вере. "Когда он начал играть со старшей командой, он приспособился, потому что игроки признают хороших парней. Если вы входите в среду первой команды и вы хороший игрок, это вызывает уважение. Я думаю, что когда он получил возможность играть в первой команде, парни подумали, что этот мальчик порядочный, и поэтому он подходит нам. Когда они увидели, что могут ему доверять, они забыли о его возрасте. Он просто становится другим игроком. Как только у вас появится сочетание хорошего игрока и способности доверять им, возраст становится неважным. Когда вы помещаете игроков такого возраста в такую ​​среду, они могут вас удивить. Но сначала вы должны дать им возможность. Бирмингем дал ему такую ​​возможность, и сыграть 44 игры в 16 лет — это просто феноменально", — рассказал Доддс Goal. В середине сезона-2019-20 команды снова попытались подписать футболиста, и Бирмингем даже отклонил заявку на 20 миллионов фунтов стерлингов (28 миллионов долларов) от Манчестер Юнайтед в последний день зимнего трансферного окна. Вместо этого он остался до конца кампании, выиграв награду "Лучший молодой игрок сезона" EFL, но Бирмингем знал, что они больше не смогут удерживать свою звезду. Арсенал вступил в гонку, в то время как Юнайтед и Дортмунд возобновили борьбу за подростка. Сэр Алекс Фергюсон даже устроил Беллингэму личную экскурсию по тренировочной базе Юнайтед в Кэррингтоне, но этого было недостаточно, чтобы убедить его выбрать "красных дьяволов" вместо "шмелей". Переезд в чемпионат Германии "Я влюбился в этот клуб", — признавался Беллингэм. Частично привлекательность Дортмунда заключалась в том, что футболист им был интересен еще до того, как стал игроком первой команды Бирмингема.

Многим молодым игрокам, которые перебрались в Дортмунд, может потребоваться время, чтобы пробиться в основную команду, но Беллингэм вышел в старте уже на первый матч сезона. Все потому, что англичанин отказался от отдыха летом и тренировался все время на клубной базе. Через полчаса после дебюта он стал самым молодым автором гола Дортмунда, забив Дуйсбургу в Кубке Германии. После он вышел в старте на матч Бундеслиги, и с тех пор не оглядывался назад.

Он выиграл премию Бундеслиги "Новичок месяца" в сентябре и сыграл 45 раз во всех соревнованиях за Дортмунд, включая 10 игр в Лиге чемпионов, где побил рекорд Фила Фодена и стал самым молодым английским игроком, участвовавшим в турнире. Дортмунд ожидал, что он окажет влияние, но не думал, что это произойдет так быстро.

"Мы были уверены, что в первый год у него будет достаточно игрового времени. Но я признаю, что мы не знали, насколько уверенно он справится со своей задачей. Был Covid, изнурительный чемпионский сезон до конца июля и психологическое напряжение, связанное с борьбой за выживание с Бирмингемом. У него было всего семь выходных, но он смог выдержать все это.

Так что в начале сезона могли возникнуть проблемы, но и там он нас удивил. Мы хотели дать ему больше отдыха, но он не хотел их. У него настолько ясная голова, что, в конце концов, его развитие почти не стало неожиданностью. Но изначально я думал, что он будет полностью задействован только во второй половине сезона", — отметил Пилава.