Англия

Немец поделился кадровыми проблемами команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель рассказал о ситуации с травмированными игроками накануне матча с Ньюкаслом в 10-м туре АПЛ.

"Тимо и Ромелу по-прежнему отсутствуют из-за травм. Кристиан Пулишич участвовал в последних двух тренировках команды, но, учитывая время, которое он пропустил, он пока не может вернуться в матче с Ньюкаслом.

Все остальные игроки доступны. Аспи, Рубен и Н’Голо вернулись на поле, поэтому завтра они будут с командой и могут принять участие в матче.

Когда вернутся Вернер и Лукаку? Я не сторонник крайних сроков и давления от ожиданий, но могу сказать, что оба игрока вернутся в строй не раньше международного перерыва.

Кристиан с нетерпением ждет матча с Бернли. Если все будет хорошо, он должен быть в составе и будет готов к игре

Вчера у нас были очень неприятные новости, потому что Ковачич травмировался на самой последней минуте тренировки. У него травма подколенного сухожилия, и он будет отсутствовать несколько недель. Надеюсь, после международного перерыва он вернется в строй", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Матч Ньюкасл – Челси состоится на Сент-Джеймс Парк в субботу, 30 октября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.