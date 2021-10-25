Англия

Футболист ведет переговоры с клубом.

Защитник сборной Германии и лондонского Челси Антонио Рюдигер не против остаться в клубе и продлить контракт.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, в том, чтобы Рюдигер остался, заинтересован и главный тренер лондонцев Томас Тухель.

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"Рюдигер исключительно зарекомендовал себя с первого дня моего приезда в Лондон. Он абсолютный лидер и играет на невероятно высоком уровне", — цитирует Тухеля Романо.

Также инсайдер сообщил, что несмотря на желание самого игрока, ситуация пока не ясна. Клуб и футболист еще ведут переговоры о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

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