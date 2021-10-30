Лондонские клубы хотят подписать форварда Торино.
Андреа Белотти, Getty Images
30 октября 2021, 15:09
Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает издание Tuttosport.
Лондонские клубы следят за ситуацией вокруг итальянского форварда и хотят заполучить его в январе.
Действующий контракт Белотти с Торино истекает летом 2022 года. Туринский клуб не хочет расставаться с 27-летним игроком и надеется продлить с ним соглашение.
В текущем сезоне нападающий провел 6 поединков в футболке "быков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Милан может подписать Белотти свободным агентом.