Англия

Лондонские клубы хотят подписать форварда Торино.

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает издание Tuttosport.

Лондонские клубы следят за ситуацией вокруг итальянского форварда и хотят заполучить его в январе.

Действующий контракт Белотти с Торино истекает летом 2022 года. Туринский клуб не хочет расставаться с 27-летним игроком и надеется продлить с ним соглашение.

В текущем сезоне нападающий провел 6 поединков в футболке "быков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Милан может подписать Белотти свободным агентом.