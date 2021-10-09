Италия

Футболист покинет Торино в летнее транферное окно.

Нападающий Торино и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в Милан. Об этом сообщает Football Italia.

Футболист может достаться "россонери" бесплатно, так как его контракт с туринским клубом заканчивается летом 2022 года. Соглашение игрок продлевать не намерен.

Милан, в свою очередь, рассматривает итальянского форварда в качестве замены Златану Ибрагимовичу, который может завершить карьеру.

Однако также сообщается, что боссы Торино намерены заработать на своем лидере и капитане, и продать его уже в зимнее трансферное окно.

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