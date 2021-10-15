"Шпоры" не против расстаться с центральным полузащитником.
Гарри Уинкс, getty images
15 октября 2021, 01:55
Тоттенхэм рассматривает вариант с расставанием с полузащитником Гарри Уинксом в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание The Athletic, английский футболист может отправиться в другую команду на правах арендного соглашения в поисках игровой практики.
Источник утверждает, что в Гарри Уинксе летом были заинтересованы Астон Вилла, Эвертон, Брайтон и несколько испанских клубов.
Напомним, что в число претендентов на английского полузащитника входил мадридский Атлетико.