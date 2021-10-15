Англия

"Шпоры" не против расстаться с центральным полузащитником.

Тоттенхэм рассматривает вариант с расставанием с полузащитником Гарри Уинксом в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, английский футболист может отправиться в другую команду на правах арендного соглашения в поисках игровой практики.

Источник утверждает, что в Гарри Уинксе летом были заинтересованы Астон Вилла, Эвертон, Брайтон и несколько испанских клубов.

Напомним, что в число претендентов на английского полузащитника входил мадридский Атлетико.