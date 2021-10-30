Нидерландец подписал соглашение до 2024 года.
Дани ван ден Хевел, twitter.com/lufc
30 октября 2021, 15:57
Голкипер Дани ван ден Хевел продлил соглашение с Лидсом, сообщает официальный сайт английского клуба.
Нидерландский вратарь поставил подпись под трехлетним контрактом с "павлинами" до июня 2024 года.
Ван ден Хевел присоединился к Лидсу летом 2020-го из академии Аякса. В текущем сезоне 18-летний страж ворот провел один поединок за молодежную команду "белых".
Ранее сообщалось, что Лидс заинтересован в подписании защитника Аякса Нуссера Мазрауи.