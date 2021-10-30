Голкипер Дани ван ден Хевел продлил соглашение с Лидсом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Нидерландский вратарь поставил подпись под трехлетним контрактом с "павлинами" до июня 2024 года.

Ван ден Хевел присоединился к Лидсу летом 2020-го из академии Аякса. В текущем сезоне 18-летний страж ворот провел один поединок за молодежную команду "белых".

Ранее сообщалось, что Лидс заинтересован в подписании защитника Аякса Нуссера Мазрауи.