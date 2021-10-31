Англия

Датчанин продлит договор с лондонским клубом.

Защитник Андреас Кристенсен в ближайшее время продлит соглашение с Челси, сообщает журналист Николо Скира.

Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, и в ближайшее время они должны оформить сделку официально. Новый контракт датского центрбека с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Кристенсен присоединился к Челси в 2012 году из Брондбю. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Челси также ведет переговоры о новом контракте с защитником Антонио Рюдигером.