Англия

У бывшего хавбка "Трех львов" проблемы со здоровьем.

Бывший полузащитник сборной Англии, Ньюкасла и нынешний тренер Ипсвича U-23 Кирон Дайер испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт Ипсвича, врачи диагностировали у 42-летнего специалиста первичный склерозирующий холангит. Теперь ему требуется пересадка печени.

"К сожалению, несколько лет назад у меня выявили заболевание печени, из-за которого однажды мне понадобится пересадка.

В течение следующей недели результаты тестов подтвердят, когда мне нужно будет пройти эту процедуру.

Считаю себя очень позитивным человеком. Верю, что это недуг будет повергнут. Очень благодарен клубу, болельщикам и широкой общественности за поддержку", — сказал Дайер.

Отметим, что за свою долгую карьеру Дайер сыграл 33 матча за сборную Англии, был в составе сборной на чемпионате мира-2002 и Евро-2004.

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