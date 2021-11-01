"Шпоры" остались без главного тренера после трех поражений в четырех последних матчах.
Нуну Эшпириту Санту, Getty Images
01 ноября 2021, 12:09
Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
Вместе с 47-летним португальцем расположение "шпор" покидает весь его тренерский штаб.
После десяти туров Тоттенхэм набрал лишь 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" проиграли три из четырех последних встреч.
Напомним, Нуну возглавил лондонский клуб минувшим летом, после работы в Вулверхэмптоне.
По информации СМИ, одним из главных кандидатов на замену Санту является бывший наставник сборной Италии, Интера и Челси Антонио Конте.