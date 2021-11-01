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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Но перед тем, как приступить непосредственно к вашим перлам прошлой недели, мы поздравляем нашего постоянного читателя под никнеймом Печаль, который уже более восьми лет с нами и за это время сумел написать ровно 40 000 комментариев! Впечатляющее количество, разве нет? Интересно, есть ли у кого-то больше?

🟢Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера, однако, по информации СМИ, французский специалист в этой работе не заинтересован.

Если не можешь кого-то победить, то нужно к нему примкнуть.

🟢Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в стан главной команды страны на ноябрьские матчи.

Несомненно!

Это абсолютно неважно. Главное, чтобы после матча с Боснией и Герцеговиной извиняться перед болельщиками пришлось не украинской команде.

🟢 Ожидается, что правило пяти замен в одном матче должны официально утвердить на постоянной основе с сезона-2022/23.

🟢Четыре трансфера Ювентуса и Манчестер Сити попали под расследование Федерации футбола Италии.

Мера наказания — год в колонии строгого режима под названием Серия Б?

🟢В поединке 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская Боруссия на своем поле уничтожила мюнхенскую Баварию со счетом 5:0.

Не будем вспоминать, сколько Шахтер пропустил от Боруссии М в Киеве...

🟢Вест Хэм с Андреем Ярмоленко выбил Манчестер Сити с Александром Зинченко из Кубка английской лиги.

🟢Криштиану Роналду призвал партнеров поддержать главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Солскьяера, который оказался в шаге от увольнения и под огромным давлением после разгромного поражения от Ливерпуля.

Тогда бы он перешел в Тоттенхэм при Нуну.

🟢Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин рассказал о работе с Андреем Шевченко: "Шевченко мог напихать, и все было по делу. Я бы еще прописал какого-то лещика".

Когда не нужно переходить по ссылке, чтобы понять, какое там видео.

🟢Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта объяснил причины увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера первой команды.

Объяснять — нет, а вот отчитаться за потраченные 12 миллионов евро все-таки нужно.

🟢Защитник Наполи Калиду Кулибали готов покинуть Наполи только ради трех клубов.

Это всё хорошо, но всем более интересно, чем там все-таки закончился ваш конфликт с Беляшом?

Ого, аккаунт фаната Ньюкасла, которому больше года!

🟢Гол и голевой пас Криштиану Роналду помогли Манчестер Юнайтед расправиться с Тоттенхэмом в рамках 10-го тура АПЛ.

В том то и дело...

Все клубы АПЛ (кроме Тоттенхэма): Яка сумна новина!

Подарок от Интера туринцы еще в прошлом сезоне получили?

🟢Несмотря на положительный результат встречи с Мариуполем (3:2), главный тренер Динамо Мирча Луческу остался крайне недоволен игрой своих подопечных: "Я очень зол на игроков — они повели себя, как любители".

Редактор получил бан за то, что упустил такой заголовок!

🟢Тоттенхэм вернется к кандидатуре Антонио Конте — работа Нуну Эшпириту Санту признана неудовлетворительной.

😳🤯

🟢 Ливерпуль готов отпустить голкипера Лориуса Кариуса бесплатно в январе.

С ним не сравнится даже Сергей Кривцов.

🟢Матч Динамо Киев — Барселона в рамках группового этапа Лиги чемпионов обслужит румынская бригада арбитров.

А вот и трансферы подъехали...

🟢Экс-нападающий Металлиста, Таврии и ряда других клубов Владимир Гоменюк рассказал о ситуации в оккупированном Крыму, которая была в 2018 году: "Крымчане считают, что у них все в порядке. Люди признают, что никакого голосования не было".

И если вдруг кто-то забыл, то напоминаем...

Всем хорошей и продуктивной недели!💙💛

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