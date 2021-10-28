Англия

Португалец пытается сплотить команду в тяжелый момент.

Манчестер Юнайтед оказался в непростом положении после серии неудачных результатов, из-за чего Оле-Гуннару Солскьяеру грозит увольнение.

Как сообщает Manchester Evening News, Криштиану Роналду призвал своих партнеров поддержать норвежского тренера.

Звездный футболист попросил игроков Манчестер Юнайтед взбодриться и бороться, несмотря на отношение к тактике Солскьяера.

Напомним, что у Оле-Гуннара Солскьяера есть три матча для того, чтобы исправить ситуацию и сохранить работу.