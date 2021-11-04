Англия

"Сороки" могут назначить английского тренера.

Ньюкасл начал переговоры с бывшим тренером Борнмута Эдди Хау, сообщает Sky Sports.

Английский клуб продолжает заниматься поисками главного тренера после увольнения Стива Брюса. "Сороки" решили сосредоточиться на кандидатуре Хау после того, как Унаи Эмери ответил им отказом.

Хау находится без работы с августа 2020 года, когда он покинул Борнмут после восьмилетнего сотрудничества.

Также в сферу интересов Ньюкасла входят Роберто Мартинес и Паулу Фонсека.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать полузащитника Филиппе Коутиньо в Ньюкасл.