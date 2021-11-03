Англия

Испанский наставник намерен продолжать работать во главе Вильярреала.

Испанский Вильярреал в своем национальном первенстве в последнее время демонстрирует не самые лучшие результаты, что автоматически породило слухи о возможной скорой отставке главного тренера "желтой субмарины" Унаи Эмери.

Одним из возможных следующих вариантов работы испанского наставника тут же был назван английский Ньюкасл, после чего стороны обменялись своими предложениями относительно возможного будущего контракта.

Однако, по всей видимости, направления развития команды, которое видит руководство "сорок", отличается от того, что готов предложить со своей стороны Унаи Эмери.

Как сообщает испанский журналист Гиллем Балаге, стороны не смогли прийти к итоговой общей позиции в данном вопросе, поэтому наставник принял решение остаться в своем текущем клубе.

Отметим, что "сороки" также рассматривают на пост главного тренера кандидатуру бывшего наставника Борнмута — Эдди Хау.