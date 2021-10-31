Англия

Специалист может переехать в Англию.

Английский Ньюкасл после увольнения Стива Брюса находится в активном поиске нового наставника.

Как сообщает Sky Sports, тренер Аякса Эрик тен Хаг находится на радарах боссов "сорок".

Специалисту готовы предложить солидную зарплату и пообещать выделить большую сумму на трансферы в зимнее трансферное окно.

Помимо тен Хага Ньюкасл рассматривает кандидатуры многих специалистов, в частности Дженнаро Гаттузо.

Напомним, тен Хаг тренирует Аякс с 2017 года. Он дважды становился чемпионом Нидерландов, дважды обладателем Кубка и один раз выиграл Суперкубок страны.

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