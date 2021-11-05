Англия

Специалист отреагировал на слухе о его возможном уходе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"В следующим матче мы встречаемся с Манчестер Сити. Это дерби, все стоит на кону. Это особенный поединок. Прошлый раз, когда мы играли с Сити, была напряженная атмосфера на стадионе. Выходить нужно только с мыслью победить.

Манчестер Юнайтед — сплоченный коллектив. Наши футболисты играю друг за друга и нужны друг другу.

Что касается слухов о моем уходе. Эти слухи ходят три года — с тех пор, как я зашел в эту дверь. После поражения от Ливерпуля мы двигаемся дальше. Когда ты тренер МЮ, то не жди легкой жизни", — сказал Солскьяер.

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