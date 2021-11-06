Англия

Наставник Манчестер Юнайтед высказался относительно лидера атак своей команды.

Манчестер Юнайтед в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги будет проводить домашнее дерби Манчестера против Сити.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Накануне

Накануне принципиального поединка главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о роли португальского нападающего Криштиану Роналду в его команде.

"Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Его влияние на игру попросту невероятно. Он регулярно забивает голы, взаимодействует с партнерами по команде.

Криштиану — великий профессионал. Как люди вообще могут говорить что-то негативное в его адрес? Я этого не понимаю.

Мы очень рады наблюдать даже затем, как начался сезон для нашей команды. Все идет своим чередом, поэтому надо принимать ситуацию такой, какой она есть.

Я пришел на пост главного тренера три года назад, и ровно с тех пор меня регулярно отправляют в отставку чуть ли не после каждой нашей неудачной игры. Нужно забыть о том, что произошло в матче против Ливерпуля. Такое тоже случается, но надо не забывать, что в работе главного тренера возможны и такие неудачи.

Предстоящая игра обещает стать особенной. Я помню, каким было дерби Манчестера при болельщиках в последний раз. Невероятная атмосфера! Поэтому, приглашаю каждого присоединиться к зрелищу", — заключил норвежский специалист.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится 6 ноября, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.