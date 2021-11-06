Англия

Немецкий специалист прокомментировал результат команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился своим мнением о ничьей с Бернли (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.

"Нашему сопернику сегодня повезло сыграть вничью, но таков футбол. С бровки я наблюдал фантастический матч в нашем исполнении, и все данные подтверждают это. Мне понравились настрой команды, интенсивность игры, уровень концентрации. Всё это необходимо после семи побед кряду.

Я более чем доволен командой. В футболе потери очков возможны всегда, и сегодня, к сожалению, именно такой случай. Как я уже говорил, нам повезло не пропустить в игре с Брентфордом. Сегодня Бернли повезло заработать очки, но такое иногда случается", – приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба.