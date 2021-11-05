Вингер может покинуть мюнхенский клуб.
Кингсли Коман, Getty Images
05 ноября 2021, 12:12
Нападающий Баварии Кингсли Коман попал в сферу интересов Барселоны и Челси, сообщает издание Sport Bild.
Коман не может согласовать новый контракт с Баварией и может сменить клуб. Французский вингер хочет получать около 20 млн фунтов в мюнхенском клубе, но руководство готово предложить ему около 13 миллионов.
Барселона и Челси хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить 25-летнего игрока.
В текущем сезоне Коман провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бавария открыта к продаже Комана.