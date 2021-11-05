Германия

Вингер может покинуть мюнхенский клуб.

Нападающий Баварии Кингсли Коман попал в сферу интересов Барселоны и Челси, сообщает издание Sport Bild.

Коман не может согласовать новый контракт с Баварией и может сменить клуб. Французский вингер хочет получать около 20 млн фунтов в мюнхенском клубе, но руководство готово предложить ему около 13 миллионов.

Барселона и Челси хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить 25-летнего игрока.

В текущем сезоне Коман провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария открыта к продаже Комана.