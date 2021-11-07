Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги на поле стадиона Олд Траффорд проходило дерби Манчестера, в котором Сити фактически не оставил шансов Юнайтед (0:2), благодаря чему нарастил отрыв от соседей по городу в турнирной таблице.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

Голы: Байи, 7 (авт.), Силва, 45

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73) — Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.

Предупреждения: Роналду — Канселу, Силва.