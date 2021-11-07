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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, Getty Images
07 ноября 2021, 06:45
В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги на поле стадиона Олд Траффорд проходило дерби Манчестера, в котором Сити фактически не оставил шансов Юнайтед (0:2), благодаря чему нарастил отрыв от соседей по городу в турнирной таблице.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2
Голы: Байи, 7 (авт.), Силва, 45
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73) — Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.
Предупреждения: Роналду — Канселу, Силва.