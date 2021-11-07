Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги, лондонский Челси, оступился в домашнем поединке против Бернли, в результате чего рискует подпустить к себе преследователей в турнирной таблице.

"Синие" открыли счет по истечению получаса игрового времени, однако под занавес поединка усилиями Выдры гости отыграли этот мяч.

Обзор матча:

Челси — Бернли 1:1

Голы: Хаверц, 33 — Выдра, 80

Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл — Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85) — Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл - Вуд (Родригес, 61), Корне, Макнил.

Предупреждения: Джеймс — Вествуд, Корне, Тарковски, Браунхилл.