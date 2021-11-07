Специалист сменил Нила Уорнока, который вчера, 6 ноября, был уволен.
Крис Уайлдер, ФК Мидлсбро
07 ноября 2021, 14:18
Мидлсбро на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Крис Уайлдер.
На своем новом посту 54-летний специалист сменил Нила Уорнока, который был уволен 6 ноября.
Последним местом работы Уайлдера был Шеффилд Юнайтед. По итогам сезона-2018/19 Крис завоевал звание тренера года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).
После 17 туров Мидлсбро набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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