Англия

Специалист сменил Нила Уорнока, который вчера, 6 ноября, был уволен.

Мидлсбро на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Крис Уайлдер.

На своем новом посту 54-летний специалист сменил Нила Уорнока, который был уволен 6 ноября.

Последним местом работы Уайлдера был Шеффилд Юнайтед. По итогам сезона-2018/19 Крис завоевал звание тренера года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

После 17 туров Мидлсбро набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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