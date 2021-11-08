Англия

Экс-наставник Арсенала рассказал о том, в какие команды его приглашали по ходу карьеры.

Экс-наставник лондонского Арсенала, а ныне директор ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер рассказал о том, в какие команды его звали в бытность работы в стане "канониров".

"Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в Реал, Также меня звали в Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус", — приводит слова 72-летнего француза Goal.

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