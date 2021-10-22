Тесты

В день рождения экс-наставника лондонского Арсенала мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Арсен Венгер — настоящая легенда лондонского Арсенала, по которой, глядя на сегодняшние результаты клуба из Северного Лондона, многие болельщики "канониров" ностальгируют до сих пор.

Когда в 1996 году Арсен Венгер возглавил Арсенал, он начал революцию в английском футболе против так называемого "Boring Style", придерживаясь убеждения, что "футбол — это искусство". Впоследствии его тренерское противостояние с тогдашним наставником Манчестер Юнайтед сэром Алексом Фергюсоном вошло в историю.

Так, в честь 72 дня рождения Арсена Вернгера предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.