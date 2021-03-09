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Легендарный французский нападающий поделился воспоминаниями о своих бывших тренерах.

Экс-форвард Арсенала и Барселоны, а также бывший тренер Монако Тьери Анри поделился мнением о бывших наставниках "канониров" и "сине-гранатовых" Арсене Венгере и Хосепе Гвардиоле.

"Благодаря Арсену я стал мыслить иначе. Это было мне нужно в то время. Мне надо было стать увереннее, понять, что я из себя представляю как игрок, на что я способен. Я начал задавать себе правильные вопросы.

Раньше я всегда винил остальных, а теперь стал винить себя. Я стал понимать, как помочь другим, вместо того, чтобы говорить другим: "Эй, это вы должны помогать мне!"

Хосеп же был экспертом в вопросах тактики. Он видит и хочет изменить так много всего, что это может быть проблемой для него. Но он помешан на тактике. От него я узнал невероятные нюансы", – приводит слова француза Football London со ссылкой на FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Тьери Анри покинул Монреаль Импакт.

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