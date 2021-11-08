Англия

Форвард Ливерпуля оценил игру своего одноклубника Мохамеда Салаха.

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота высказался о своем одноклубнике Мохамеде Салахе.

По мнению футболиста, Салах близок к тому, чтобы стать в один ряд с Криштиану Роналду.

"Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает миру свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, потому что мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре.

Думаю, я пока что не могу поставить их на один уровень, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда он на поле, он очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них", — приводит слова Жоты Sky Sports.

В текущем сезоне Салах провел 15 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, в которых успел забить 17 мячей, а также отдать 6 результативных передач.

Ранее голкипер "красных" Алиссон Беккер назвал Салаха главным претендентом на Золотой мяч.