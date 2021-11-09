"Горожане" попытаются приобрести нидерландского защитника.
Маттейс де Лигт, Getty Images
09 ноября 2021, 10:15
Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает El Nacional.
Де Лигт недоволен своим положением в Ювентусе и поручил своему агенту Мино Райоле заняться поисками нового клуба. Ман Сити хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать нидерландского центрбека.
Действующий контракт де Лигта с туринским клубом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 12 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Райола проведет переговоры с Барселоной по трансферу де Лигта.