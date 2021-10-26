Испания

Нидерландский футболист может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Нидерландов Френки де Йонг может усилить Манчестер Сити.

Как сообщалось ранее, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована мюнхенская Бавария, которая рассматривает целый ряд футболистов "блаугранас" для усиления состава. Теперь же нидерландский хавбек заинтересовал действующих чемпионов Англии, сообщает Calciomercato.

По информации многочисленных СМИ, Барселона проявляет интерес к футболисту "горожан" Рахиму Стерлингу. В таком случае, по мнению источника, интересы двух клубов могут сойтись в одной точке пересечения.

Портал Transfermarkt оценивает де Йонга в 90 млн евро.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что де Йонг может пропустить до двух месяцев по причине травмы.