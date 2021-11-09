Англия

Бельгиец получил повреждение лодыжки.

Полузащитник Лестера Юри Тилеманс оказался в лазарете и пропустит две-три недели, сообщает The Athletic.

Тилеманс получил повреждение лодыжки в матче с Лидсом (1:1) в минувший уикенд. Центральный хавбек останется в расположении клуба и не поможет сборной Бельгии во встречах с Эстонией и Уэльсом.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "лис", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тилеманс претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в октябре.