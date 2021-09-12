Бельгийский полузащитник готов покинуть Лестер.
Юри Тилеманс, getty images
12 сентября 2021, 19:32
Полузащитник Лестера Юри Тилеманс привлек интерес ведущих испанских клубов — Барселоны и Реала.
Как сообщает Mundo Deportivo, сам бельгийский футболист готов присоединиться к "сине-гранатовым".
В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 матчей за Лестер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отметился шестью голевыми пасами.
Напомним, что Юри Тилеманс стал лучшим игроком Лестера по мнению болельщиков в прошлом сезоне.