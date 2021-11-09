Англия

Англичанин продолжает процесс восстановления после травмы.

Защитник Крис Смоллинг рассчитывает в ближайшее время вернуться в основную группу Ромы.

Смоллинг травмировался во встрече с Эмполи в начале октября и с тех пор находился в лазарете. Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, английский центрбек продолжает процесс восстановления и надеется вернуться к следующему матчу "волков" против Дженоа.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 6 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом.

Матч Дженоа – Рома в рамках 13-го тура Серии А состоится в Генуе 21 октября. Стоит отметить, что этот поединок станет первым для Андрея Шевченко во главе "грифонов".

Ранее сообщалось, что Рома планирует продать Смоллинга в январе.