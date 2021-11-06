Италия

Мадридский клуб не станет удерживать защитника.

Защитник Начо Фернандес может покинуть мадридский Реал в зимнее межсезонье, сообщает портал Calcio Mercato.

В подписании Начо заинтересован главный тренер Ромы Жозе Моуриньо, который является поклонником его игры. Испанский центрбек не входит в планы Карло Анчелотти, поэтому мадридский клуб не будет возражать против его ухода.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 10 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании полузащитников Рубена Лофтус-Чика и Гарри Уинкса.