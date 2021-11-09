Италия

Римляне попытаются подписать норвежского нападающего.

Роме пришлось очень тяжело в двухматчевом противостоянии с Буде-Глимт в рамках поединков Лиги конференций.

Как сообщает норвежский телеканал TV2, после игр римляне заинтересовались нападающим Эриком Ботхеймом.

Источник утверждает, что футболист приглянулся Жозе Моуриньо. Ботхейм забил три гола и сделал три ассиста за два матча.

Напомним, что также Жозе Моуриньо хочет видеть Лофтуса-Чика и Уинкса в Роме.