Римляне попытаются подписать норвежского нападающего.
Эрик Ботхейм, getty images
09 ноября 2021, 01:59
Роме пришлось очень тяжело в двухматчевом противостоянии с Буде-Глимт в рамках поединков Лиги конференций.
Как сообщает норвежский телеканал TV2, после игр римляне заинтересовались нападающим Эриком Ботхеймом.
Источник утверждает, что футболист приглянулся Жозе Моуриньо. Ботхейм забил три гола и сделал три ассиста за два матча.
Напомним, что также Жозе Моуриньо хочет видеть Лофтуса-Чика и Уинкса в Роме.