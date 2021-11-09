Англия

Итальянский тренер рассказал о своем окладе.

Антонио Конте прокомментировал тот факт, что у него большая заработная плата, а также рассказал о целях Тоттенхэма.

"Моя зарплата похожа на грабеж (по информации СМИ 18 миллионов евро)? Да, это то еще финансовое бремя для любого моего работодателя.

Когда вы делаете свою работу, ее нужно делать правильно. Я выполняю свою на топ-уровне, так что это нормально, что мне платят такие суммы.

Попасть в четверку лучших будет непросто. Премьер-лига очень сложна, мы постараемся выкладываться на все 100% в каждом матче, а также преуспеть в лиге конференций", — приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что ранее стали известны трансферные планы Конте на посту главного тренера Тоттенхэма.