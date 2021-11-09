Тренер Манчестер Юнайтед решил отдохнуть.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
09 ноября 2021, 20:54
Оле-Гуннар Солскьяер не остался с командой на время международной паузы, чтобы исправить неутешительные результаты.
Как сообщает издание Daily Mail, норвежский тренер отправился в Норвегию на неделю, чтобы отдохнуть с семьей.
Источник утверждает, что некоторые футболисты Манчестер Юнайтед были удивлены таким развитием событий.
Напомним, что Манчестер Юнайтед смирился с увольнением Солскьяера, но сперва хочет найти замену.