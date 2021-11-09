Одиннадцатый тур элитного дивизиона чемпионата Англии подарил любителям футбола много ярких матчей и красивых голов.

Ливерпуль потерпел поражение в матче против Вест Хэма, Челси упустил победу над Бернли, а Сити выиграл манчестерское дерби.

Предлагаем вашему вниманию обзор всех матчей 11-го тура:

Позор на Олд Траффорд, фееричный Мойес и "темная лошадка" Арсенала: итоги 11-го тура АПЛ.