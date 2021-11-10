Англия

Лондонский клуб не рассчитывает на испанского хавбека.

Челси готов расстаться с полузащитником Саулем Ньигесом в январе и вернуть его в Атлетико, сообщает Sport.

Сауль присоединился к Челси минувшим летом на правах годичной аренды за 5 млн евро. Испанскому хавбеку не удалось впечатлить руководство лондонского клуба, и они не рассматривают продолжение сотрудничества с ним.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с защитником Трево Чалобой.